Trivisonno e Salvatore (Pd): eutanasia legale, firmate tutti senza paura

«Siamo stati coinvolti – si legge in una nota a firma di Alessandra Salvatore e Giose Trivisonno – dall’Avv. Vincenzo Boncristiano, tra i referenti per il Molise, nella campagna di raccolta firme per il referendum sull’eutanasia legale. Una battaglia per abrogare parzialmente l’art. 579 del codice penale, in modo da non mandare più sotto processo chi, come Mina Welby e Marco Cappato, aiuta una persona maggiorenne e pienamente capace di intendere e di volere a porre fine, in situazioni di gravi sofferenze e di irreversibilità della malattia, alla propria vita. Una battaglia di civiltà e di dignità, che non toglie nulla a chi non è d’accordo, ma che dà un diritto a chi, trovandosi in determinate condizioni, vuole poter decidere della propria esistenza. FIRMATE TUTTI, SENZA PAURA. Noi lo faremo e aiuteremo, autenticando le sottoscrizioni (presso i banchetti in piazza e nelle occasioni che provvederemo a comunicare anticipatamente), il Comitato Promotore, i referenti regionali e i tanti volontari che sono già in campo. Diamo un segnale forte anche dal Molise».