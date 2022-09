Trivento “sorride” alla sua Piazzetta del Sorriso. Contro ogni forma di violenza

L’hanno chiamata Piazzetta del Sorriso e nel nome c’è già un programma. Trivento ne ha una e non è un semplice punto di incontro, ma un simbolo. Proprio in questo posto, durante il periodo della pandemia, si ritrovavano bambini accompagnati da madri e padri alla ricerca di luoghi all’aperto per respirare un senso di libertà.

Ieri, 23 settembre, il sindaco Pasquale Corallo ha inteso imprimere quel ricordo e proiettarlo nel futuro della cittadina che amministra. Giochi per i piccoli, panchine per chi vuole soffermarsi ed una in particolare, la più grande e di colore rosso, posta a testimonianza della lotta contro ogni violenza sulle donne.

All’inaugurazione il sindaco ha invitato tutta la cittadinanza e nel contempo ha voluto che al taglio del nastro ci fosse anche Mariagrazia La Selva, presidente dell’associazione Liberaluna onlus, madrina dell’evento e portavoce del rispetto che ognuno deve sempre avere verso ogni donna.

La Piazzetta del Sorriso ora è di tutti.