TRIVENTO

Inaugurato l’Atelier creativo, il laboratorio di robotica, programmazione e stampa in 3D, presso il Liceo delle Scienze Applicate, dell’Istituto Omnicomprensivo “Nicola Scarano”. Al taglio del nastro, il vicesindaco, Fabio Sebastiano, e il dirigente scolastico, Francesco Paolo Marra.

Durante la mattinata, alla presenza degli alunni, dei rappresentanti dei genitori, e degli insegnanti, sono stati illustrati i programmi software ed i prototipi delle stampe. Un laboratorio all’avanguardia, che certamente potenzia la didattica dell’Istituto, offrendo ulteriori spunti e stimoli agli allievi. Ricordiamo che tale laboratorio è stato possibile realizzarlo grazia ai Fondi Pon, in seguito alla candidatura del progetto da parte della scuola trignina, progetto risultato vincitore, uno dei pochi esempi in regione. Un motivo certamente di vanto, sia il riconoscimento del progetto, uno dei tanti approvati e premiati della “Nicola Scarano”, come anche l’Atelier creativo, che pone l’Istituto scolastico ai primi posti nella nuova didattica tecnologica.