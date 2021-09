Trivento, il sindaco: situazione Covid migliorata, ma stiamo sempre attenti!

Amministrare un ente pubblico quale è un Comune non è cosa semplice: può essere fonte di preoccupazioni, ma anche di tante soddisfazioni. Ne sa qualcosa il sindaco di Trivento Pasquale Corallo che ultimamente si è trovato a fronteggiare, assieme ai concittadini, l’emergenza sanitaria dovuta al Covid e più esattamente quel focolaio che ha complicato la vita tanto ai contagiati quanto a chi ha dovuto gestire l’emergenza stessa. Oggi, per fortuna, a Trivento le buone notizie non mancano e il primo cittadino ne va giustamente fiero perché è stato possibile contenere il cluster attraverso comportamenti consapevoli. Attualmente nella cittadina si registrano solo 6 casi di positività a fronte delle decine di contagi che dall’inizio del mese di settembre preoccupavano non poco. L’ultimo bollettino Asrem parla di 4 nuove guarigioni e della dimissione di un paziente del posto dal Cardarelli. Ciò è stato possibile anche grazie ai tanti appelli fatti di “ordinanze” ufficiali e di inviti a tenere atteggiamenti prudenti. Il sindaco Corallo esprime tutta la sua soddisfazione ma nel contempo esorta la popolazione a non abbassare la guardia e lo fa attraverso una comunicazione ufficiale pubblicata sul sito del Comune (CLICCA QUI PER CONSULTARLA).