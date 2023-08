Trivento, il 20 agosto la 14esima edizione de “La scalinata dei sapori”

Manca poco per l’atteso evento “La scalinata dei sapori” a Trivento. La Pro loco Terventum, assieme alle associazioni del posto, ha dato appuntamento a tutti per il prossimo 20 agosto. La quattordicesima edizione del percorso enogastronomìco prevede la degustazione dì alcuni piatti tipici della tradizione come: prima tappa “Pizza e foglie”, a cura dell’Avis comunale dì Trivento; seconda tappa “Sagne e fagioli” a cura de Il Cenobio Maiella; terza tappa, “P’pdign e schianata” a cura degli Alpini sezione Trivento; quarta tappa “Pane fritt” a cura dì Agorà Montagna; quinta tappa “Sfrngionì” a cura della Pro Penna; sesta tappa “Nndrit” a cura dì Club Trigno fuoristrada; settima tappa “Pesche al vino” a cura della Cheope; ottava tappa “Le cancelle” a cura della Pro loco Terventum. Ci sarà, inoltre, una sezione dedicata ai vini, a cura dell’Ais Molise. L’apertura delle casse è prevista il giorno 20 agosto alle ore 18.30, mentre le prevendite già sono in corso all’infopoint di piazza Fontana.