“Trivento è Covid free ma non dobbiamo abbassare la guardia”, l’annuncio del sindaco

“Trivento è Covid free” a comunicarlo è stato il sindaco Pasquale Corallo e si tratta di un traguardo importante per il paese molisano che aveva sofferto l’ondata di un cluster importante alla fine alla fine dell’estate. Nella sua comunicazione alla cittadinanza il sindaco ha tenuto anche a ricordare che in ogni caso non bisogna abbassare la guardia e continuare, quindi, a mantenere comportamenti corretti per evitare l’insorgere di nuovi contagi. “È importante che tutti i cittadini in età vaccinale si sottopongano alla somministrazione del vaccino, si raccomanda alle persone che tornano dalle vacanze di sottoporsi al tampone prima di rientrare nelle abitazioni di residenza. Si ricorda che dal 15 ottobre il green pass Sara obbligatorio fino al 31 dicembre 2021 per tutti i lavoratori pubblici e privati”.