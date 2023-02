Trio “Canzoni rubate tour”, il chitarrista di Ligabue, il batterista e il tastierista della Bertè in concerto a Larino

L’evento, in programma al teatro Risorgimento sabato prossimo, 25 marzo, è stato organizzato dall’associazione culturale “Villaggio delle Arti” e prevede anche masterclass di chitarra e batteria tenute dagli stessi musicisti

L’associazione culturale Villaggio delle Arti – Larino si propone di promuovere e favorire la conoscenza, la pratica, lo sviluppo e la diffusione di attività culturali legate al mondo della musica, del teatro, dell’immagine e dell’arte nel suo più ampio significato. L’associazione incoraggia ogni forma di promozione culturale organizzando manifestazioni ed eventi, ponendo in essere tutte quelle attività didattiche e di crescita, che possono essere utili, proficue o vantaggiose per la diffusione della conoscenza della musica, del teatro e dell’arte in tutte le sue forme.

Federico Poggipollini Trio “Canzoni rubate tour” è uno spettacolo, che si terrà il prossimo sabato 25 marzo al teatro Risorgimento di Larino, in cui Capitan Fede eseguirà i brani del suo ultimo disco, “Canzoni rubate”, insieme a quelli più conosciuti della sua carriera solista. A legare il tutto, alcune cover selezionate ad hoc.

• Federico Poggipollini, chitarrista di Luciano Ligabue • Ivano Zanotti, batterista di Loredana Bertè e Luciano Ligabue • Alberto Linari piano e organo hammond.

Oltre al concerto serale dalle ore 14:30 alle ore 17:00 si terrà, presso la Sala Freda del Palazzo Ducale in Pizza Vittorio Emanuele del Centro Storico, una masterclass di chitarra con Federico Poggipollini, per gli appassionati e studenti della chitarra rock Blues.

In contemporanea, per gli appassionati e studenti della Batteria Rock, dalle 14:30 alle 17, presso L’Auditorium della sede “Don Luigi Master Band in piazza Duomo del centro storico, si terrà una masterclass di batteria con Ivano Zanotti The Big Drummer.

Per tutte le informazioni, le prenotazioni dei biglietti e le iscrizioni alle masterclass l’indirizzo mail è il seguente: villaggiodelleartilarino@gmail.com