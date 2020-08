Due feriti in un tamponamento che intorno alle 13 ha coinvolto quattro auto sulla Trignina, nella galleria tra Pesche e Sessano del Molise, in questo periodo interessata da lavori. Hanno avuto la peggio una donna di 34 anni anni e il figlio di 3 anni. Soccorsi dal personale del 118, sono stati trasportati al Veneziale per accertamenti, con le ambulanze di Isernia Soccorso. Al momento le loro condizioni non destano preoccupazione. Sul posto Polstrada e Vigili del fuoco del comando provinciale di Isernia. Sul posto anche il personale dell’Anas oltre ai vigili del fuoco, al 118 e ai carabinieri di Isernia. Sono quattro le persone rimaste ferite nell’incidente, di cui due sono finite in ospedale.

Trignina, tamponamento in galleria: 4 feriti. Donna e bambino in ospedale Indietro 1 di 2 Avanti