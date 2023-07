Trignina, incidente sul cantiere del viadotto, operaio in ospedale dopo caduta

L’uomo è stato trasportato al Veneziale. Sul posto ambulanze e Carabinieri. Rallentamenti al traffico

Incidente sul lavoro sul cantiere del ponte nei pressi di Civitanova del Sannio. Si tratta di uno dei diversi cantieri attualmente in attività sulla Trignina.

Un operaio di nazionalità straniera si è infortunato, a causa di una caduta, mentre era al lavoro all’interno del cantiere sul viadotto di Civitanova del Sannio. Sul posto sono intervenute due ambulanze, una delle quali ha trasferito l’operaio presso l’ospedale di Isernia per gli accertamenti e le cure del caso. L’operaio avrebbe riportato un pesante trauma toracico a seguito di una caduta. Sul posto una pattuglia dei Carabinieri della compagnia di Isernia. I militari stanno effettuando i rilievi e raccogliendo informazioni per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. L’episodio ha causato rallentamenti alla circolazione veicolare anche se il cantiere è ubicato lungo una sola corsia del viadotto, con due semafori per regolare il traffico a senso unico alternato.