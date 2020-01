Tributo d’amore a Fred Bongusto, successo per l’evento al Savoia

Emozioni, lacrime e sorrisi per il ricordo del grande artista molisano. Magistrale serata organizzata da Antonello Carozza

Questa volta ti abbiamo stupito. Un sorriso, beffardo e orgoglioso, te l’abbiamo strappato. Sei stato fiero della tua gente. Ora hai la definitiva certezza che il tuo amore, dichiarato apertamente con “Molise mio, so io cà nun me ne sò iute mai io nun te sò lassato mai, io”, è corrisposto. Perché l’omaggio che ti ha tributato ieri sera (sabato 4 gennaio) il tuo Molise è stato colmo d’amore. Il tributo è arrivato dalla “meglio gioventù” di questa terra. Visto Fred quanti bravi artisti sforna ancora il tuo Molise? E che atmosfera si è respirata al Savoia, quel teatro da te inaugurato dopo il restyling ha indossato ieri sera il suo abito migliore. Per contenere tutto il tuo popolo, tra commozione, gioia, ricordi e felicità. E’ stata una serata davvero fantastica e il grazie va principalmente ad Antonello Carozza, vero mattatore dell’evento e che già da tempo, molto prima della scomparsa, aveva iniziato un’opera di divulgazione e di conservazione della memoria artistica di Fred Bongusto, con “Buon compleanno Fred!”. I fratelli Carozza, Antonello e Tiziano, hanno gestito in maniera magistrale la serata. Tiziano ha curato la narrazione che è stata affidata alla proiezione di filmati, arricchiti da rari contributi concessi dalla teca Rai ed è stata intervallata dalla riproposizione dei successi che hanno costellato la sua sconfinata carriera, interpretati da numerosi artisti molisani. Gli intermezzi, invece, sono stati curati dal direttore artistico della serata Antonello Carozza, arricchiti dalle fantastiche coreografie e soprattutto dagli interventi recitati, straordinari, degli attori. In scena sono andati Aldo Gioia, Giorgio Careccia, Giuseppe Spedino Moffa, Pippo Venditti, Stefano Sabelli, Valentina Farinaccio; voci: Alessandra Parente, Eleonora Moro, Gioele Di Tommaso; Basso: Daniele Marinelli; Batteria: Michele Avella; Chitarre: Luigi Rinaldi, Paolo Mignogna; Pianoforte/Tastiere: Domenico Ialonardi; Violino: Valeria Pietrarca; Clarinetto: Giuseppe Lanese; Coreografie: Anam Compagnia di Danza Alisia Ialicicco; Voce narrante: Luca Cataldi; Danza aerea: Andrea Melone.

E’ stata ripercorsa la carriera musicale di Alfredo da Campobasso, ma sono stati raccontati anche tanti aneddoti della sua vita, privata e pubblica. Fino ad arrivare all’odi et amo con la sua città natale. E poi le interviste e la musica per le colonne sonore dei grandi film. Insomma c’è stato tutto Fred. Ed è stata una gran bella serata. Finalmente.

Il ricavato, come successo per le passate iniziative organizzate dall’associazione A.C. Queens Academy, sarà devoluto in beneficenza, tramite l’Ufficio Scolastico Regionale, alle scuole del capoluogo per l’acquisto di strumenti musicali. Per favorire, in tal modo, anche lo studio della musica del grande artista molisano.

Un evento da riproporre certamente in futuro per conservare la memoria e tramandarla alle nuove generazioni. Intanto ci godiamo il successo di una serata che, almeno per una volta, ha unito la città. Un grande impegno organizzativo per celebrare il cantante di una “Rotonda sul mare”, quello che ce l’ha fatta. Nonostante il Molise. E che ha conservato per tutta la sua vita l’amore per il Molise. red