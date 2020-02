Tribunali in affanno per carenza di magistrati

Inaugurato l’anno Giudiziario 2020 con l’assemblea generale dei giudici della Corte con la relazione sull’amministrazione della giustizia

CAMPOBASSO. E’ stato inaugurato questa mattina, sabato 1° febbraio, l’anno giudiziario 2020 nel Distretto del Molise nell’aula Magna del convitto nazionale “Mario Pagano” a Campobasso con l’Assemblea Generale dei Magistrati della Corte. Durante la cerimonia è stata svolta la Relazione sull’amministrazione della Giustizia per il periodo dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019. Tra le tematiche evidenziate, emerge la carenza di personale nei Tribunali. In particolare a Campobasso, «si può contare, infatti, su un organico di soli 11 magistrati, di per sé inadeguato, sia per il numero di collegi da costituire nel settore penale e nel settore civile, trattandosi di un tribunale distrettuale, sia per la consistenza dell’organico della Procura della Repubblica costituito dai sei sostituti oltre al Procuratore».