Tribunale di Isernia, dal penultimo al primo posto per smaltimento dei processi

ISERNIA

Il Tribunale di Isernia primo in Italia per smaltimento dei processi. La notizia è stata resa pubblica dall’inserto settimanale “Affari e Finanza” de “La Repubblica” lo scorso 15 luglio. Da quando è entrato in carica il presidente del Palazzo di Giustizia pentro, Vincenzo Di Giacomo, la struttura ha fatto progressi incredibili fino a raggiungere il primato nazionale con un tasso pari al 145,8%.

I dati dell’inchiesta giornalistica sono stati tratti dal report dell’OCPI/Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani basato sui dati ufficiali del Ministero della Giustizia per il 2017, dalla cui graduatoria risulta che il Tribunale di Isernia è al primo posto in Italia per lo smaltimento dei processi. Un dato che assume un significato ancora maggiore se si considera un altro aspetto: prima che il presidente Di Giacomo ne assumesse la presidenza (a fine 2014), il Tribunale di Isernia era invece classificato al penultimo posto (139°) nella graduatoria nazionale. Il dato è relativo ai casi civili risolti rispetto a quelli aperti. Il Tribunale pentro, dunque, riesce a risolvere più processi civili di quanti ne vengano aperti annualmente, portando a termine anche le cause iniziate gli anni passati. Dopo Isernia, medaglia d’argento per Foggia (130,2) e Palmi (126,4). Maglia nera, invece a Vallo della Lucana con l’84,8 per cento.