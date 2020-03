Tribunale di Isernia, adottate ulteriori misure di prevenzione

«Anche a seguito dei recenti casi di coronavirus/covid-19 riscontrati in Molise, nonché dei provvedimenti normativi sopravvenuti in questi giorni, la conferenza permanente presso il tribunale di Isernia ha adottato ulteriori misure più stringenti rispetto alle precedenti, al fine di tutelare la salute umana in via di prevenzione, pur auspicando evitarsi panico ed allarmismi.

In particolare, tra l’altro la misurazione a mezzo termometro laser no-contact è stata estesa a tutti gli utenti del palazzo di giustizia (magistrati, avvocati, personale amministrativo, parti processuali, imputati, testimoni, periti e ctu, polizia giudiziaria ed utenza in genere), indipendentemente dalla loro provenienza e quindi anche se residenti in questa regione. Sono state altresì adottate misure specifiche a tutela del personale già affetto da altre patologie e quindi più esposto.

Sono state anche adottate altre misure specifiche per il personale che per propria scelta ha deciso di continuare ad avvalersi di mezzi pubblici per raggiungere il palazzo di giustizia.

È stato disposto il rinvio a data successiva al 31.03.2020 delle udienze civili e penali (per queste ultime solo in caso di mancata presenza dell’imputato o indagato e/o del difensore e tranne che non si tratti di procedimenti con detenuti o con minorenni o comunque urgenti), qualora le parti o i loro difensori siano residenti o abbiano sede nei comuni di zone rosse.

Per il resto, l’attività sia giurisdizionale che amministrativa di questi uffici non subirà interruzioni né sospensioni (peraltro non consentite dalla vigente normativa), tranne i rinvii di singole udienze e/o di singole attività giurisdizionali che verranno disposti a seguito di esoneri decretati dal presidente del tribunale e dal procuratore della repubblica, ciascuno per quanto di propria competenza.

A parte le misure già dettate in materia di igienizzazione periodica ravvicinata degli ambienti, domenica prossima 8 marzo verrà eseguita in via di urgenza da ditta specializzata apposita sanificazione/disinfestazione dell’intero palazzo di giustizia».