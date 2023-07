“Tria” di Giulia Grandinetti è il miglior film all’Alta Marea Festival

A Stefano De Felici il premio alla migliore regia per “Gioja22”, racconto di una sfida coraggiosa ai colossi del cemento e della finanza mondiale

Il corto “Tria” di Giulia Grandinetti, storia drammatica in una Roma distopica dove la legge non permette a famiglie di immigrati di avere più di tre figli, vince il premio Miglior Film Studio Ekò della 3a edizione di Alta Marea Festival, la rassegna di cinema e arte che si è svolta a Termoli dal 27 al 29 luglio. A Stefano De Felici il premio Miglior Regia Italian Vessels per “Gioja22”, che ci porta tra lo skyline di Milano, dove un uomo scala un nuovo grattacielo che svetta tra palazzoni specchiati e boschi verticali, sfidando con coraggio i colossi di cemento e vetro della finanza mondiale. I premi sono stati annunciati nella serata di sabato 29 luglio nel borgo antico di Termoli a Largo Tornola, alla presenza della giuria composta da Angela Curri, Lia Grieco, Giulio Manfredonia, Maria Rosaria Russo, Chiara Cavalieri, Laura Martinelli, Sara Mondello, Antonio De Gregorio e Francesco Fanuele.

“È stata un’edizione straordinaria – ha detto Antonio De Gregorio, direttore artistico del festival – il territorio del Borgo Antico di Termoli si è immerso totalmente nel clima festivaliero, grazie agli artisti delle diverse arti, dal cinema alla musica. Ci tengo a ringraziare volontari, gli organizzatori tutti, pubblico e i cittadini della comunità locale per aver reso possibile e magico questo momento, con i nostri ospiti internazionali e nazionali. Le meraviglie del territorio hanno fatto da cornice e sono state illuminate dalla magia del cinema, non potevamo chiedere di meglio”.

“C’è grande soddisfazione – commenta Ettore Fabrizio, presidente dell’associazione Alta Marea, tra gli organizzatori del festival – Abbiamo ricevuto un abbraccio caloroso dal pubblico, locale e non, presente numeroso in ogni occasione, con il tutto esaurito alle tre serate di cinema e vivace nei momenti musicali e artistici: è stata una festa per il borgo antico di Termoli”.

Oltre al miglior film e al miglior regista, sono stati premiati anche come Miglior attori Franco e Domenico Pinelli, protagonisti di “Sciaraballa” di Mino Capuano, Miglior poster a “Buon compleanno Noemi” di Giulia Bevilacqua, Miglior fotografia a “Si mai no haguessim separat” di Marc Esquirol Cano, che ha ricevuto anche la Menzione speciale alla protagonista Sandra Cruz Bardina. Il premio del pubblico è andato a “Rutunn’” di Fabio Patrassi.