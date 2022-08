Trentennale della strage di Capaci, arriva a Campobasso l’auto di scorta di Falcone

La Fiat Croma, devastata dai 500 kg di tritolo e che sarà in città il prossimo 8 ottobre, contiene i resti della macchina di scorta del giudice su cui il 23 maggio 1992 viaggiavano Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani

Il prossimo 8 ottobre 2022 arriverà in Molise la Teca, gestita dall’associazione Quarto Savona Quindici. La Fiat Croma, devastata dai 500 kg di tritolo della Strage di Capaci (23 maggio 1992), contiene i resti della macchina di scorta di Giovanni Falcone su cui il 23 maggio 1992 viaggiavano Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani.

L’associazione nazionale antimafia “ConDivisa, Sicurezza e Giustizia” per la “lotta alla mafia” informa che il prossimo 8 ottobre 2022 la Città di Campobasso ospiterà la Teca, gestita dall’Associazione Quarto Savona Quindici.

«La Teca – ha spiegato il coordinatore regionale Molise dell’associazione Giovanni Alfano –, esempio di legalità, che in occasione dei 30 anni dalle grandi stragi mafiose gira su tutto il territorio Nazionale, permane nella Città di Campobasso a decorrere dal giorno 8 fino al 10 ottobre 2022 in modo da poterla esporre in un luogo pubblico ed invitare per l’occasione tutte le scolaresche della città che in quel periodo sono in piena attività didattica. Unitamente ai referenti dell’Associazione Quarto Savona Quindici abbiamo individuato il luogo di posizionamento della Teca in Piazza Prefettura.

Siamo convinti che portando l’esempio concreto di queste gesta eroiche tra la gente si può combattere la mafia ancora con più forza e convinzione soprattutto diffondendo la cultura della legalità tra i giovani che poco conoscono della ferocità e della malvagità di quei tempi dove la mafia utilizzava qualsiasi mezzo per raggiungere il suo scopo».