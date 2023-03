Trentacinquenne aggredito e ferito da un pitbull finisce in ospedale

Un giovane di 35 anni è stato aggredito da un pitbull. L’episodio è avvenuto a Venafro. Secondo una prima ricostruzione dei fatti accaduti, si tratta di un uomo che vive nei pressi dell’abitazione del proprietario dell’animale. Il giovane è stato trasferito d’urgenza presso l’ospedale ‘Veneziale’ di Isernia. Per lui ferite al mento e al collo. Sono stati necessari diversi punti di sutura, ma le sue condizioni non dovrebbero essere particolarmente gravi. È stato davvero fortunato, poteva finire molto peggio. Su quanto accaduto indagano le Forze dell’Ordine per capire se il cane fosse o meno con la museruola e se fosse accudito dal padrone al momento dell’aggressione.