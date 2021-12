Trentacinque sforamenti di polveri sottili, limite massimo raggiunto a Venafro

Il consigliere del Pd, Stefano Buono: “E’ un fatto estremamente allarmante”

“Da inizio anno abbiamo registrato trentacinque sforamenti di polveri sottili PM 10 che coincide con il limite massimo tollerato dall’ordinamento. Appare quindi del tutto evidente di come questo dato possa considerarsi allarmante anche in considerazione del fatto che nei messi invernali, storicamente, i livelli di inquinamento dell’aria subiscono un incremento notevole”.

E’ quanto affermato dal consigliere comunale di Venafro del Pd e presidente di Partecipazione Democratica, Stefano Buono.

“Un bilancio negativo che puntualmente, cosa ancor più grave, si somma alla mancanza di azioni che Regione e Comune di Venafro avrebbero dovuto dispiegare per contrastare il problema. Le promesse fatte in modo ricorrente ogni qual volta l’asticella dell’attenzione mediatica sale vengono puntualmente smentite dai fatti e tutto cade nel dimenticatoio. Promesse esternate anche nel contesto di appositi tavoli istituzionali.

Nel gennaio 2020 il Comune di Venafro, sollecitato dalla pubblica opinione e dalle “Mamme per la salute”, quale Ente capofila, iniziava uno studio epidemiologico in Accordo con il CNR di Pisa per comprendere se i livelli attuali di inquinamento stanno causando, e in che misura, un incremento di mortalità e di patologie gravi tra gli abitanti. Quella Convenzione prevede 2 anni di tempo per l’espletamento di detto studio epidemiologico. Ad oggi è ancora tutto in altro mare per responsabilità che sono oggettivamente correlabili all’inerzia dell’Amministrazione Comunale di Venafro guidata da Ricci.

Sempre nel gennaio 2020, in un “Tavolo Istituzionale” a Venafro, alla presenza anche, tra gli altri, del Sindaco Ricci, la Regione prendeva impegni precisi in tal senso. In particolare decideva che nei mesi successivi sarebbero state analizzate anche polveri più sottili e installate centraline mobili nella piana di Venafro per avere un monitoraggio complesso e, quindi, maggiore e reale contezza circa l’effettivo grado di inquinamento della Piana. Ad oggi ancora non abbiamo riscontri concreti rispetto a quanto promesso ormai a distanza di ben due anni.

Il grande tema della salute dei cittadini, della salubrità di un territorio è di fondamentale importanza. Non solo la salute è costituzionalmente garantita ma da poco lo è anche la preservazione dell’ambiente, senza la quale nessuno sviluppo socio economico è ormai immaginabile.

Questa Giunta dovrebbe smetterla di essere amministrativamente immobile e politicamente obbediente al Centro destra targato Toma”.