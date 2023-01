Trenta centimetri a Campobasso, piano neve ok: luminarie ‘invadono’ il corso (LE FOTO)

Problemi nei paesi, in alcune contrade di Vinchiaturo e a San Giuliano del Sannio dalle 3 di oggi manca l’energia elettrica: attività chiuse e allevamenti in difficoltà

Oltre venti centimetri di neve, circa 35 nelle zone più alte del capoluogo di regione, sono caduti dal primo pomeriggio di ieri (venerdì 20 gennaio) a questa mattina.

Una perturbazione largamente annunciata, che ha portato il sindaco Gravina ha firmare l’ordinanza di chiusura delle scuole per la giornata di oggi, sabato. Decisione criticata, per lo più, ma come sempre funzionale a minimizzare gli spostamenti in auto dei campobassani, soprattutto in ore cruciali come il primo mattino. Questo perché in strada sono impegnati 92 mezzi al lavoro da ore per rendere la città percorribile.

Le principali vie di collegamento, in particolare quelle di contrada Tappino che portano alle strutture ospedaliere, sono state continuamente presidiate da mezzi di servizio che hanno potuto così garantire il transito di ambulanze e di auto sia in uscita dagli ospedali che in entrata.

Nella tarda serata di ieri – venerdì – i coordinatori della Sea hanno partecipato al tavolo del CCS (Centro Coordinamento Soccorsi) della Prefettura di Campobasso e al momento non si registrano particolari criticità: le condizioni viarie sono in miglioramento e i mezzi in queste ore sono all’opera per le “operazioni di rifinitura”, come l’apertura di varchi e passi carrabili per garantire, in particolare, la possibilità di collegamento alle categorie bisognose (soprattutto per garantire lo spostamento di persone che devono raggiungere le strutture sanitarie). Al momento non si registrano particolari criticità, ma si sconsiglia di circolare con le auto senza gomme termiche e catene.

In effetti le strade sono libere, pulite, con le ovvie eccezioni di alcune zone di periferia o contrade, dove si registrano ancora problemi. Unico inconveniente lungo il corso dove la neve ha appesantito le luminarie natalizie, che rendono difficoltoso il passaggio veicolare.

Insomma, un piano neve approntato che ha funzionato anche se la neve caduta rientra nella normalità in un comune come Campobasso, abituato a ben altre perturbazioni.