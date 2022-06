Treno svia i binari in galleria, il Campobasso-Roma arriva con 5 ore di ritardo

Il convoglio è quello delle 14 e l’arrivo alla stazione Termini è previsto alle 17,27. Purtroppo i passeggeri sono arrivati nella capitale solo in tarda serata

E’ arrivato dopo le 22, con 5 ore di ritardo il treno Campobasso-Roma partito ieri, venerdì 3 giugno, all’ora di pranzo.

Per l’esattezza il convoglio è quello delle 14 e l’arrivo alla stazione Roma Termini è previsto dopo tre ore e mezza circa ovvero alle 17,27. Purtroppo, e come non di rado accade, ciò non è avvenuto ed il treno è arrivato a Roma in tarda serata.

Inutile parlare dell’ira dei passeggeri, che sarebbero dovuti nella capitale in pieno pomeriggio ed invece sono arrivati ben oltre ore di cena.

Il ritardo è stato causato da un un deragliamento avvenuto nella galleria Serenissima di Roma. Qui, un treno proveniente da Torino e diretto a Napoli a causa di “un ondeggiamento anomalo il locomotore di coda è andato a sbattere contro l’ingresso della galleria della Serenissima”. Dinamica ad ogni modo al vaglio della Polizia di Stato.

Per questo Rfi, per permettere i rilievi, ha interrotto la tratta dalle 14:30 con corse cancellate e rallentamenti fino a 90 minuti e messo a disposizione dei passeggeri delle navette bus sostitutive. Il traffico è stato momentaneamente sospeso sulla linea Roma – Sulmona e rallentato su linee Roma – Cassino e Roma – Formia.