Treno storico Termoli-Campobasso: si lavora per accogliere i viaggiatori

“Stiamo lavorando coinvolgendo attività commerciali e di ristorazione per accogliere al meglio i tanti turisti che verranno a visitare la nostra città”

Nell’attività ormai ultradecennale di promozione e valorizzazione della cultura ferroviaria e di viaggio, l’associazione Le Rotaie e Fondazione FS Italiane promuovono per la prima volta un itinerario con treno d’epoca sulla ferrovia Termoli-Campobasso.

Sabato 11 dicembre, con partenza alle 9.30 da Termoli, un convoglio storico di Fondazione FS Italiane composto da carrozze Terrazzini e Centoporte percorrerà la tratta che attraversa la provincia di Campobasso lungo la valle del Biferno risalendo verso il valico di Campolieto, facendo tappa al mattino a Casacalenda per l’accoglienza della comunità locale e per visitare il paese sede del MAACK – Museo all’aperto d’arte contemporanea Kalenarte, con successiva sosta a Campobasso e poi, ripartendo dal capoluogo molisano, con le luci della sera, giungerà a Larino per le suggestive luminarie artistiche di Natale nel centro storico.

“L’Amministrazione comunale di Campobasso – ha fatto sapere l’assessore alla Cultura del Comune di Campobasso, Paola Felice – sta lavorando al fine di garantire ai turisti, che potrebbero essere per l’occasione oltre 200, la migliore accoglienza attraverso un lavoro di coinvolgimento e coordinamento delle attività commerciali e di ristorazione, luoghi della cultura, per i quali si prevede un’apertura straordinaria, con visite guidate nel borgo.”

La giornata di sabato 11 dicembre sarà una vera e propria festa del treno e della ferrovia ma rappresenterà anche l’occasione per ammirare le bellezze del territorio molisano e per conoscere i luoghi di sosta, grazie alla collaborazione tra le diverse amministrazioni e gli operatori locali.

Info e prenotazioni

Di seguito tutte le informazioni necessarie per sabato 11 dicembre:

Prenotazioni su www.lerotaie.com – prenotazioni@lerotaie.com

Orari (possono subire variazioni in sede di conferma ufficiale)

Termoli – 9.30

Casacalenda – 10.40 – 12.10

Campobasso – 13.15 – 16.00

Larino – 17.20 – 19.40

Termoli – 20.15