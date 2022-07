Treno si ferma al passaggio a livello, intervengono i carabinieri. “Non è la prima volta che accade”

E’ stato il provvidenziale intervento dei carabinieri a far ripartire il treno che da Larino era diretto a Termoli nella giornata di ieri, 20 luglio.

A raccontare quello che era successo la giornalista Lucia Rita Carfagno tramite la sua bacheca Facebook. “Oggi, come tante altre volte, il treno che passa a Larino alle ore 7.16 è fermo, da oltre 20 minuti, nei pressi del passaggio a livello di Ururi.

Con il passaggio a livello aperto il treno non può passare! Ovvio…ma il problema è che tutto ciò è normale prassi.

Allora, si devono chiamare le forze dell’ordine per farle venire e consentire quindi il passaggio del treno. Ecco, stiamo aspettando le forze dell’ordine! C’è già chi ha perso la coincidenza a Termoli!

Benissimo, mi auguro di non leggere più cretinate in giro del tipo “il Molise esiste!”. Dobbiamo augurarci invece che questa povera Regione venga aggregata a qualche altra regione per sopravvivere. Che tristezza! Ah, proprio ora sono arrivati i Carabinieri e siamo ripartiti…ecco allora il Molise esiste…no, esisteva! Risultato: ritardo notevole sul posto di lavoro!”.