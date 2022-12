Treno Roma-Campobasso, passeggeri bloccati quasi due ore a Rocca d’Evandro in attesa dei bus sostitutivi

Sono rimasti bloccati per quasi due ore alla stazione di Rocca d’Evandro, in attesa delle navette (che possono trasportare 20 persone alla volta) per salire sugli autobus da Venafro che svolgono il servizio sostitutivo, i passeggeri molisani di rientro nel pomeriggio di oggi, venerdì 23 dicembre, con il treno da Roma per trascorrere a casa, con parenti e familiari, le festività natalizie.

Evidenti il disagio e il malcontento tra le persone, considerando anche l’abbassamento repentino della temperatura nelle ore serali in questi primi giorni d’inverno.