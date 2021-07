Giornata nera per il trasporto ferroviario in Molise, nello specifico lungo la tratta Roma-Campobasso. Un incendio scoppiato nei pressi della linea ferroviaria vicino Zagarolo ha creato non pochi disagi ai viaggiatori, in particolare a quelli del Roma Termini-Venafro. Molti viaggiatori hanno scelto di recarsi alla stazione Tiburtina (non senza disagi) a prendere l’autobus, altri sono arrivati a destinazione (e cioè in Molise) solo nel tardo pomeriggio al termine di una giornata sicuramente da dimenticare sul fronte trasporti.