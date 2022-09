Treno Roccaravindola-Roma, avviso per i candidati provenienti dalla Capitale: piove sui sedili

Sul treno da Roccaravindola a Roma, oltre a piovere metaforicamente sul bagnato per le vicissitudini dei passeggeri che viaggiano su quella linea, stamattina – in senso letterale – è piovuto sui sedili, come documentato da un pendolare, tanto che il convoglio è dovuto partire da Venafro. La foto è diventata subito virale e rappresenta la cartina di tornasole dei problemi del trasporto pubblico molisano su ferro, la quale dovrebbe essere fatta propria dai candidati alla prossime Politiche che non sono espressione del territorio (Lotito e Cesa su tutti), i quali in questi giorni stanno assicurando a più non posso di farsi carico dei problemi del Molise e di risolverli con atti concreti. E adesso, dovranno prendere nota anche dei sedili del treno da Roccaravindola a Roma bagnati dalla pioggia o, qualora dovessero viaggiarci, potranno rendersene conto di persona.

In alto, la foto del sedile bagnato (dalla pagina Facebook “Il binario 20 Bis”)