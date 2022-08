Treno ‘ospedale’, divieti e viabilità alternativa: tutto pronto per il Jova Beach Party

Ci voleva il Jova Beach per far risorgere, a 80 anni dalla guerra, l’idea del treno ospedale. Come si legge su Ansa Molise la spinta è venuta dalle migliaia di persone che affolleranno da domani Vasto, e c’è chi parla di altro miracolo di Lorenzo Cherubini.

E’ una realizzazione Tua, l’azienda regionale dei trasporti: è stato presentato oggi l’allestimento speciale su piattaforma Lupetto, un vero ‘treno-ambulanza’ da 4/7 posti d’urgenza, più almeno 100 in codice verde e giallo.

E’ il primo e unico caso di treno sanitario mobile esistente in Italia: verrà posizionato alla stazione di Vasto che dista 2 km dalla zona del concerto, servita da una autoambulanza, ed equipaggiato di tutto punto con medici e infermieri, e a ‘soli 25 minuti dalla stazione di Pescara, dove gli eventuali pazienti verranno trasportati in ospedale.

L’esigenza del treno ospedale, spiegano i vertici Asl e Tua, e al netto delle molte polemiche ambientali di queste settimane, si è reso necessario per una somma di motivi. La zona di Vasto San Salvo è servita dall’ospedale cittadino, ma al momento la zona è piena di turisti, ci si avvicina alle 100 mila presenze, con il rischio di congestionare la struttura, così come l’elisoccorso in Abruzzo per legge termina il servizio alle 20 per riprendere alle 6 del mattino. C’è quindi una emergenza reale, visto il forte afflusso di spettatori sulla spiaggia per il concerto di Jovanotti. Traffico sulla statale Adriatica, la A14 e vie limitrofe aumentano i pericoli.

Ecco quindi il Lupetto Tua vero Pronto Soccorso, che è stato allestito in 24 ore. Un esperimento unico un Italia, e che assicurano, esportabile per ogni emergenza nazionale, dai mega concerti alle calamità naturali. Gli accordi con i gestori delle linee ferroviarie permetteranno al treno con pazienti urgenti a bordo di avere la priorità sulla Linea Adriatica, via nella quale nelle ore del concerto di Lorenzo si muovono 40 treni.

VIABILITA’ E DIVIETI PER IL JOVA BEACH PARTY

A Vasto è stata definita anche una nuova viabilità e nuovi divieti di sosta e transito per i giorni del 19 e 20 agosto dalle 10 e fino al termine delle esigenze legate al concerto, con gli ingressi a Vasto Marina che sono stati interdetti alla circolazione, ad eccezione di moto e bici.

Senso unico di marcia da nord verso sud per un tratto della Statale 16, da via Trave fino alla rotonda di San Salvo Marina (via Grasceta), dalle 10 dei giorni 19 e 20 agosto fino alle cessate esigenze. Negli stessi giorni fino alle ore 10 sarà concesso l’ingresso ai mezzi autorizzati con il pass e a coloro che abbiano i seguenti requisiti: ai fornitori per le operazioni di carico e scarico; ai residenti e domiciliati che dispongono di area di sosta privata; lavoratori, proprietari di attività commerciali e ricettive; ospiti di strutture alberghiere dotati di appositi ingressi privati destinati alla sosta dei veicoli.

La carreggiata del tratto compreso da Via Trave fino alla rotonda di San Salvo Marina (Via Grasceta) sarà suddivisa da New Jersey e defleco così da delimitare un percorso pedonale sulla corsia lato mare, sia durante le ore di afflusso che di deflusso alla manifestazione.

Tutto il traffico proveniente da Sud (e quindi anche dal Molise) subirà delle deviazioni con direzione di marcia verso San Salvo per poi percorrere la Strada Provinciale 181 e SP 157 (località San Lorenzo) con direzione nord, raccordandosi a nord con la Statale 16.

Divieto di circolazione anche per il trasporto mezzi pesanti complessiva a partire da 7,5 tonnellate sulla statale 16 nel tratto compreso tra il km 508+700 (rotatoria innesto SP 157 San Lorenzo) e il km 522+400 (rotatoria di Via Grasceta) a partire dalle ore 10 del 19 e 20 agosto 2022 fino a cessate esigenze, coincidenti con il termine del deflusso.

Inoltre è prevista la chiusura totale della ss16, anche per le autovetture, dalle 23.30 cioè dalla fine del concerto, fino al termine del deflusso o comunque fino a cessate esigenze operative, dal km 514+III (intersezione Via Mario Molino per centro di Vasto) fino al km 522+400 (rotatoria di Via Grasceta), fatta eccezione per le bici e le moto che, in uscita dai parcheggi indicati sul lungomare Cordella Nord, potranno prendere la ss16 16 dal km 516 in direzione nord.

Moto e bici potranno parcheggiare sul Lungomare Cordella, percorrendo la Statale 16 con provenienza da Nord o da Via Trave canalizzandosi attraverso l’allacciante Nord direzione Lungomare Cordella (zona Bagnante). I parcheggi saranno a pagamento per le moto, gratuiti per le bici.

I parcheggi per le auto degli spettatori del Jova Beach Party a Vasto sono tutti a pagamento e sono state individuate aree apposite. Da Nord sono Zona Industriale Punta Penna/Punta Aderci, Ex Campo volo (zona Incoronata), Parco Moscato Via del Porto, Lungomare Cordella nord (zona Bagnante). Da Sud invece Zona industriale di San Salvo in Contrada Piane S. Angelo.

Saranno messe a disposizione 37 bus navette che garantiranno gratuitamente il collegamento con Vasto Marina, Stazione Vasto-San Salvo e aree di parcheggio. (foto in alto e in home page ansa