Treno Campobasso-Termoli, attesa infinita ai passaggi a livello: l’ira dei cittadini

Continua a provocare disservizi, e le conseguenze proteste dei cittadini, il treno Campobasso-Termoli. Le file ai passaggi a livello disseminati lungo il percorso sono chilometriche. E l’attesa è quasi sempre di almeno mezz’ora. Situazione non tollerabile soprattutto per quanti ogni mattina si recano sul proprio posto di lavoro e spesso e volentieri giungono in ritardo, con le conseguenze che questo comporta, a causa dell’attesa infinita al passaggio a livello.

E’ quanto ci ha segnalato un nostro lettore che anche questa mattina, domenica 13 settembre, è stato fermo al passaggio a livello presente al bivio di Montagano per ben 40 minuti. “Abbiamo atteso dalle 7.45 alle 8.25. Nonostante il treno fosse giunto ed era fermo in stazione, il passaggio a livello è rimasto chiuso. Un’attesa di 40 minuti che subiamo tutte le mattine. E’ una situazione non tollerabile che mi sta creando dei notevoli problemi anche a lavoro. Non è più e auspichiamo che si interbega al più presto per porre rimedi a questo disservizio”.