Treni, interruzioni per lavori infrastrutturali alla stazione di Bojano

L’assesore regionale ai trasporti Vincenzo Niro in una nota comunica che a seguito dei lavori in corso presso la stazione di Bojano, comunicati dalla società RFI per il tramite di Trenitalia, vi sarà una interruzione delle tratta a partire dalle ore 23:10 di venerdì 15 marzo fino alle 5 di lunedì 18 marzo.

I treni saranno garantiti nelle stazioni di Isernia, Venafro, Vairano e Cassino. Mentre quella da e per Campobasso sarà garantita con i servizi sostitutivi.