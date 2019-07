Treni, dal 3 agosto cambiano gli orari sulla Campobasso-Roma

A partire dal 3 agosto prossimo gli orari dei treni lungo la linea Campobasso-Roma e ritorno subiranno delle variazioni fino a domenica 1 settembre. In particolare, per tutto il periodo interessato dai lavori non saranno effettuate corse dirette da Campobasso verso la capitale e viceversa.

Come annunciato da una nota di Rfi (del 21 luglio), i cantieri sorgeranno lungo la tratta tra Ciampino e Colleferro, la linea FL6 Roma-Cassino al fine di realizzare la prima fase dell’upgrade prestazionale della linea che consentirà il transito dei nuovi treni merci High Cube sull’itinerario Scadinavia – Mediterraneo via Cassino e per il Sud Italia. Saranno incrementate, inoltre, le dimensioni delle Gallerie Colonna, Olmata e Docciarello, rinnovati gli otto chilometri di binari fra Valmontone e Colleferro, adeguati alcuni cavalcavia ed eseguiti inoltre lavori di mitigazione del rischio idrogeologico.

Ai lavori si aggiungo inoltre- si legge ancora nella nota – le attività di rinnovo dei binari e di potenziamento degli apparati tecnologici. Le maestranze coinvolte saranno circa 300 per un investimento complessivo di Rete Ferroviaria Italiana di circa 14 milioni di euro.

Ecco, come saranno articolati nel dettaglio gli orari, sia per l’andata che per il ritorno: 1- Campobasso-Venafro con cambio a Venafro per prosecuzione per Roma Tiburtina con bus sostitutivo; 2-Campobasso-Benevento con prosecuzione da Benevento per Roma Termini con Freccia Argento; 3-Campobasso-Napoli via Vairano-Caianello con prosecuzione per Roma Termini con treni regionali o alta velocità; 4-Campobasso-Caserta con prosecuzione da Caserta per Roma Termini con Freccia Argento.