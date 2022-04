Treni, completata l’elettrificazione della tratta Isernia-Venafro

È arrivata la comunicazione di Reteitalia che informa la Regione del completamento dei lavori di elettrificazione della tratta ferroviaria da Venafro a Isernia. I primi convogli a trazione elettrica potrebbero già partire da Isernia per Roma e Napoli, ma non sarà proprio così, perchè mancano fisicamente i treni.

Nel bilancio appena approvato in giunta, insieme al finanziamento per intero del trasporto su gomma, per la prima volta, ha precisato l’assessore Quintino Pallante, sono stati programmati anche 70 milioni di fondi europei per l’acquisto di otto nuovi treni a trazione elettrica che costituiranno la flotta che sarà a disposizione del Molise per i collegamenti con la rete nazionale e quindi con Roma e Napoli.

Intanto però c’è giusto il tempo per l’elettrificazione e l’adeguamento del tratto restante tra Isernia e Campobasso. Si stima che si concluderanno entro la fine del 2022, con il collaudo entro la primavera prossima del 2023.