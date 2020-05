Tremiti, problemi in fase di attracco: la Tirrenia finisce sugli scogli (VIDEO)

La dinamica è ancora in fase di verifica da parte degli uomini della Capitaneria di Porto. Stando alle prime ricostruzioni sembrerebbe che la Tirrenia, l’imbarcazione che fa da spola con le Isole Tremiti partendo da Termoli sarebbe finita sugli scogli in fase di attracco. Forse una avaria tecnica a determinare e la manovra di retromarcia non avrebbe funzionato portando la nave ad impattare sugli scogli. Non ci sarebbero state conseguenze di rilievo e la nave dovrebbe ripartire alla volta di Termoli per tutti i controlli del caso.