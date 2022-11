“Tremiti piange”: il drammatico epilogo dell’elicottero precipitato

Avevano trascorso una giornata di vacanza alle Isole Tremiti e avevano rimandato la partenza causa maltempo. Purtroppo, oggi, 5 novembre, nel giorno della ripartenza da San Domino il drammatico epilogo. L’elicottero preso per il rientro si è schiantato al suolo in territorio di Apricena. Sette le vittime: una famiglia di turisti sloveni, due piloti e un medico del 118. Sono tutti morti nel tragico tragico impatto. A bordo c’erano Maurizio De Girolamo, di 64 anni, medico del 118 che stava rientrando a casa dopo il turno di lavoro alle Tremiti, e i piloti Luigi Ippolito e AndreaNardelli.Questi i nomi di turisti sloveni: Bostjan Rigler, di 54 anni; Jon Rigler di 44; MatejaCurk Rigler, di 44; Liza Rigler, di 13 anni.Nelle foto il luogo della tragedia. (CLICCA QUI PER LEGGERE L’ARTICOLO DI CRONACA)

(Foto Riserva Marina Isole Tremiti)