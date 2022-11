Trema la terra a Campobasso, scossa di magnitudo 3 avvertita dalla popolazione

L’epicentro del sisma è stato registrato a Baranello alle 22.45

Un terremoto di magnitudo 3, alle 22.45, che è stato distintamente avvertito dalla popolazione di Campobasso e del suo circondario. La profondità registrata dai sismologi dell’Ingv è stata di 12.4 chilometri con epicentro Baranello. Soprattutto ai piani alti del capoluogo di regione la scossa è stata non solo percepita, ma ha creato anche disagi ai cittadini. In alcune zone del capoluogo per lo spavento i cittadini sono scesi in strada.

«I vetri hanno tremato e i letti ballato» – raccontano utenti dei social. Come succede spesso in questi casi sono stati proprio i social a veicolare la notizia per l’esperienza diretta degli utenti.

Poi la conferma dall’Istituto di Geofisica e Vulcanologia che ha certificato che si è trattato di un sisma di magnitudo 3.0.