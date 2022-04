Trema ancora la terra, nuova scossa in Bosnia avvertita anche in Molise

Alle 6,27 ora italiana il sisma con epicentro a quaranta chilometri da Monstar di magnitudo 5.1

Trema ancora la terra in Bosnia. Dopo la forte scossa di venerdì sera, avvertita chiaramente in Campania e in molte regioni italiane, un nuovo terremoto è stato registrato questa mattina.

Alle 6,27 ora italiana il sisma con epicentro a quaranta chilometri da Mostar di magnitudo 5,1.

Come quella di venerdì sera è stata nitidamente avvertita anche in Italia in special modo che in Campania, Puglia e Molise.

Numerose, anche stavolta, le segnalazioni sui social con in tanti che sono stati svegliati dal movimento tellurico della terra.

Il sisma avviene a distanza di poco più di 24 ore da quello di venerdì alle ore 23.

Secondo le rilevazioni dell’Istituto Nazionale di Geosifica e Vulcanologia si è trattato di un sisma di magnitudo Ml 5.1, registrato alle 6.27 (ora italiana).

La prima scossa di venerdì sera era stata già seguita, nelle ore successive, come rilevato sempre dall’INGV, da altre due, ma di minore intensità.