Tregua Covid in Molise: 4 positivi e un guarito. 355 tamponi processati

Quattro nuovi positivi: 1 CAMPOMARINO; 1 ISERNIA; 2 TERMOLI. Questo emerge dall’ultimo billettino Covid diramato dall’Asrem oggi 24 settembre 2021. Bollettino che fa registrare anche un nuovo guarito, quindi negativizzato, a Termoli. Per fortuna non si registrano nuovi ricoveri che restano stabili a 5: tre in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva. Il totale degli attualmente positivi al Covid in Molise si attesta a 159. Mentre i tamponi processati nella giornata di oggi sono 355.