Domenica 5 dicembre 2021 alle ore 10.30 si terrà la presentazione della XXVª edizione del Calendario dei Misteri 2022, nella sala degli Ingegni “Cosmo Teberino” al Museo dei Misteri Campobasso, ingresso con GREEN PASS.

A presentare l’evento sarà Franco De Santis, studioso, amante della propria città e delle sue antiche tradizioni, mentre l’artista e amico Camillo Faraone, erede dell’indimenticabile papà Benito, accompagnerà con la sua chitarra alcune canzoni tradizionali campobassane.

Le 4000 copie del Calendario numerate saranno disponibili dal giorno della presentazione al Museo dei Misteri in via Trento, 3 a Campobasso con un piccolo contributo di 3,00 euro, inoltre lo si potrà scaricare da lunedì 6 dicembre dal sito ufficiale dell’Associazione www.misterietradizioni.com.

Doppio anniversario nel 2022, venticinque edizioni del calendario dei Misteri e venticinque anni di attività dell’Associazione Misteri e Tradizioni. Quando fece la sua prima comparsa, timidamente, nel panorama editoriale molisano nel 1997, forse nemmeno noi ci credevamo.

Una piccola idea nata solo dal contributo di amici, senza chiedere nessun finanziamento, trovò un’accoglienza tale da rendere tutti entusiasti. Eh già, i “MISTERI” sono il cuore e nel cuore dei campobassani.

Da allora sono passate venticinque edizioni: un traguardo importante che negli anni ha permesso alla pubblicazione di acquisire una grande dignità artistica e documentaristica.

Centomila copie distribuite, raccontano grazie alla mano di artisti, fotografi, pittori, fumettisti, caricaturisti, la storia di una tradizione dalle radici religiose profonde che oggi, attraverso l’attenta regia della grande Famiglia dell’Associazione Misteri e Tradizioni, sta ritrovando sempre più splendore e visibilità.

Nel febbraio del 2022 questa grande Famiglia, protetta dall’alto dallo sguardo vigile di Cosmo Teberino, da lui unita e resa tale, compie appunto venticinque anni.

Un quarto di secolo vissuto intensamente, dunque, di cui il calendario è uno dei tanti segni di un impegno costante profuso volontariamente da tanti amici dell’Associazione.

“Tredici, Venticinque e Centomila”, titolo del Calendario 2022, fa esplicito riferimento al numero dei Misteri, agli anniversari da festeggiare e alle copie di calendari stampate dal 1997, ricordate anche dalla numerazione progressiva delle 4000 copie che inizia da 96.000 per arrivare a 100.000.

In copertina, l’immagine di un’opera realizzata dall’artista campobassano Massimo Maglione che ha accolto l’invito con entusiasmo, passione e attaccamento alla propria città riproducendo con il suo stile il Mistero di S. Isidoro – “La Face”, simbolo dell’Associazione. Un lavoro di pregio artistico che festeggia a pieno titolo il venticinquesimo anno di vita.

Nelle pagine interne, accanto ad “angioletti” e “diavoletti” realizzati sempre da Maglione, le immagini dei primi 12 Misteri sono riprese dalle litografie di Pasquale Mattei pubblicate a colori sulle pagine del “Poliorama Pittoresco” del 1856 e sono accompagnate dalle descrizioni tratte dalle cartoline ed. Trivisonno-Lozzi del 1953, mentre l’immagine del Mistero del SS.mo Cuore di Gesù, attribuita a Paolo Saverio Di Zinno, è ripresa dal testo di Camillo De Luca “Ricordanze Patrie” del 1856 ed è accompagnata dalla descrizione tratta dall’opuscolo realizzato dall’Associazione Misteri e Tradizioni nel 2020.

Un Grazie, come sempre, va agli amici che ogni anno, con il loro contributo, hanno permesso la pubblicazione del Calendario e un Grazie particolare a Maria Pia Minichetti per le 12 stampe del “Poliorama Pittoresco” e all’amico Raffaele Farinaccio per la foto dell’Associazione del Corpus Domini 2021.