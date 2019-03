Tredici metri di altezza per ‘onorare’ i Vigili del Fuoco

REDAZIONE

Nel pomeriggio di ieri, domenica 10 Marzo 2019, nell’ambito del “44° Carnevale di Larino” i Vigili del Fuoco, rappresentati dal vice comandante provinciale di Campobasso Ing. Fabio Panella e dal capo dei distaccamenti di Termoli e Santa Croce di Magliano Capo Reparto Aldo Ciccone, oltre ad una rappresentanza del personale operativo, hanno ricevuto delle targhe ricordo dall’ “Associazione Officina dell’Arte” che ha presentato un carro allegorico intitolato “Io non ho paura” con il tema così descritto:

Carro Allegorico “Io non ho paura”

Se dicessero che nel profondo della terra, chilometri sotto i nostri piedi, c’è una bestia enorme che quando si sveglia produce un boato cupo, “infernale”, il mondo trema e crolla intorno a noi, avremmo un’idea leggendaria del terremoto, piuttosto emotiva ma non lontana dal vero. Quando ti sei trovato in mezzo ad un terremoto, anche se ne esci senza un graffio, sai che esso resta nel grembo della terra come un colpo al cuore, orribilmente potenziale, sempre con la promessa di tornare, di colpirti ancora una volta più devastante. E’ proprio quando torna sentiamo l’angoscia che c’è qualcosa più grande di noi che ci coglie impreparati. Insicuri nelle nostre abitazioni, scuole, ospedali, e tutte le strutture pubbliche, che nel passato sono state costruite con criteri “primitivi” e menti arretrate, corruzione e ingiustizia. Il terremoto annida nei nostri cuori una paura che non ci

lascia più, ma ci aggrappiamo all’ultima ancora, la nostra speranza persevera nelle forze dell’ordine, in particolare nel Corpo dei Vigili del Fuoco, presenti e costanti nei nostri giorni di difficoltà e disagio. Ed è proprio a loro che il nostro gruppo allegorico rende omaggio, onore e rispetto. Grazie a loro….IO NON HO PAURA!

Molto sentiti i ringraziamenti fatti dall’Ing.Panella, a nome di tutti i Vigili del Fuoco d’Italia, all’Associazione Officina dell’Arte che ha realizzato un carro allegorico a testimonianza della vicinanza costante, professionale ed umana che tutto il personale ha saputo dare alle popolazioni colpite dal sisma dell’Agosto 2018.