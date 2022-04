Tredici anni fa il terremoto de L’Aquila, quella tragica notte persero la vita sei molisani

Danilo, Vittorio, Elvio e Michele gli universitari rimasti sepolti dalle macerie. Il dolore colpì anche le comunità di Forlì del Sannio e Capracotta, paesi d’origine di Ernesto e Luana

Sono trascorsi 13 anni da quella tragedia.

Era il 6 aprile del 2009 e alle 3:32 a L’Aquila una scossa di magnitudo pari a 6,3 ha sconvolto per sempre la vita di migliaia di persone. Il bilancio definitivo fu di 309 vittime, oltre 1.600 feriti e oltre 10 miliardi di euro di danni stimati.

Tra le vittime anche sei molisani

Di quella tragica data resta il ricordo dei ragazzi che persero la vita in quegli attimi terribili: Danilo, Vittorio, Elvio, Michele, gli studenti universitari rimasti sepolti dalle macerie.

Oltre agli studenti persero la vita Luana Paglione di origini capracottesi e Ernesto Sferra nato a Carovilli, ma da sempre residente a Forlì del Sannio.

Il terremoto fu avvertito su una vasta area comprendente tutto il centro Italia fino a Napoli, causando panico tra la popolazione (tantissime le persone che si riversarono in strada). La regione più colpita fu l’Abruzzo, seguita dal Lazio. Danni si registrarono anche nelle Marche.

In 13 anni tante cose sono cambiate, tre quarti dei palazzi privati distrutti sono stati ricostruiti forse più belli e certamente più sicuri di prima. E il centro storico inizia a rivivere grazie a tante attività che hanno scelto di riaprire i battenti, anche se la maggior parte degli edifici è ancora disabitata e la crisi prima e la pandemia poi, hanno reso ancora più dura la sfida.

L’Aquila e gli aquilani proprio non possono e non vogliono dimenticare il dramma del sima e quest’anno, dopo due anni di interruzione dovuti all’emergenza Covid, la cittadinanza è tornata a commemorare le vittime del terremoto con la lunga fiaccolata organizzata come sempre dal Comitato dei familiari delle vittime (l’ultima in presenza era stata quella del 2019 a 10 anni dal sisma).

Insieme alle foto delle persone morte sotto le macerie, hanno sventolato anche bandiere della pace e bandiere dell’Ucraina. Da Via XX Settembre, passando davanti alla Casa dello Studente dove un lunghissimo applauso ha rotto il silenzio, il corteo è arrivato per la prima volta fino al Parco della Memoria, inaugurato lo scorso settembre.

Nella foto da sinistra: Elvio Romano, Danilo Ciolli, Vittorio Tagliente, Michele Iavanillo