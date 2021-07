Si è da poco concluso l’intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) per il recupero di tre turisti dispersi sul Matese.

Tre ragazzi, due donne e un uomo di venticinque e trent’anni, di nazionalità tedesca, durante un’escursione su Monte Miletto, nel primo pomeriggio hanno perso l’orientamento complice il sopraggiungere della nebbia. Hanno quindi chiesto soccorso al 112. I Carabinieri di Bojano si sono immediatamente attivati e, considerato l’ambiente montano, hanno allertato il Soccorso Alpino. Due squadre del CNSAS si sono recate a Campitello Matese e da qui hanno risalito a piedi i ripidi pendii del Miletto fino a raggiungere i tre ragazzi in difficoltà ritrovati, comunque, in buone condizioni di salute. Sono stati quindi ricondotti in sicurezza a valle sul pianoro dal personale del Soccorso Alpino. Sul posto anche i Carabinieri e i Carabinieri Forestali di Bojano.

Si è conclusa con uno spavento ma a lieto fine la disavventura dei tre turisti tedeschi.

La rapidità di intervento in un ambiente quale quello montano è un fattore essenziale per scongiurare l’evoluzione del rischio sanitario a cui sono esposte le persone soccorse.

L’efficacia e la rapidità degli interventi del Soccorso Alpino è il risultato dell’addestramento professionale del proprio personale tecnico ma anche del supporto della Regione Molise che investe nell’Ente CNSAS al fine di garantire il pubblico soccorso in ambiente montano ed impervio.

Tre turisti tedeschi dispersi sul Matese e ritrovati dal Soccorso Alpino (foto) Indietro 1 di 4 Avanti