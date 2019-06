Tre toghe d’oro per un fulgido esempio da seguire

REDAZIONE

“Le parole insegnano, gli esempi trascinano”. È stata la massima di Sant’Agostino a fare da sfondo alla

cerimonia organizzata ieri mattina dall’Ordine degli avvocati di Larino per la consegna degli attestati di

attività ai legali che per oltre 10 lustri hanno svolto con lodevole dedizione la professione forense. Tre,

nello specifico, le toghe d’oro che hanno fatto la storia recente e remota all’interno del Palazzo di

Giustizia frentano, che hanno dedicato ogni giorno al proprio mestiere, con «dedizione, schiena dritta,

onestà» e che con la loro erlebnis professionale rappresentano per le giovani leve dell’avvocatura un

fulgido esempio da seguire. Si tratta degli avvocati Giovanni Di Giandomenico (53 anni di attività),

Eduardo Sassi (52 anni di attività) e Franco Mancini (50 anni di attività), tre carriere professionali ricche

di tante soddisfazioni, prima tra tutte la stima raccolta nei cinque decenni di eccellente impegno forense,

ben testimoniata dalle personalità di spicco presenti ieri mattina all’interno dell’Aula Udienze Collegiali

del Tribunale di Larino. Un giorno di festa ma, come tutte le cerimonie celebrative, anche un momento

utile a fare alcune riflessioni sul sistema giustizia sul territorio, sui rapporti che si hanno con le altre

componenti del complesso mondo della Giustizia, e per riflettere anche sul modo in cui si sta

trasformando questa professionale. Un momento significativo, introdotto dall’avvocato Luigi Greco, già

premiato con questo riconoscimento, alla presenza del presidente del Tribunale Michele Russo,

del Procuratore Isabella Ginefra e del giudice Daniele Colucci, e coordinato dal presidente dell’Ordine

frentano, l’avvocato Oreste Campopiano. «Un momento – come ha spiegato quest’ultimo che celebra

anche l’esistenza, speriamo duratura, di questo tribunale, perché la giustizia che io definisco “giustizia di

prossimità “è una giustizia che è assolutamente utile, perché è molto più vicina alla gente, al territorio e

alla società civile. Una società cambia molto rapidamente e che ha bisogno assolutamente di tutele. Noi

siamo qui come avvocati per metterci a disposizione con il nostro impegno a difesa della libertà, della

civiltà e della democrazia». Il tema del cambiamento è stato affrontato anche dall’avvocato Di Giandomenico. «così come è cambiata la società, con una rivoluzione generale degli aspetti socio- economici e politici, così è mutata anche la figura dell’avvocato. Adesso ci sono molte più norme e sono tra loro stratificate. Ci sono quelle che valgono sul piano mondiale, che sono soprattutto i trattati internazionali, quelle dell’Unione Europea, quelle nazionali, quelle regionali e quelle comunali, per cui lo scibile è diventato smisurato, quindi la cosa principale per un avvocato che vuole cominciare adesso è farsi una specializzazione» ha spiegato l’avvocato. Poi ha rivolto un invito alle nuove generazioni: «Occorre in primis una solida preparazione di base, di cultura generale, e poi bisogna scegliere un settore in cui ci si sente particolarmente predisposti. Occorre approfondire e specializzarsi, tenendo anche conto che oggi l’avvocatura è transnazionale nell’Unione Europea, e avvocati italiani possono

andare in Francia o in Germania e viceversa». «La consapevolezza umana e professionale che ho

maturato in tutti questi anni è una cosa indescrivibile, meravigliosa» ha esordito l’avvocato Mancini. Poi,

scendendo più nello specifico, ha parlato della figura dell’avvocato, della consapevolezza «di svolgere

una funzione pubblica importante, perfettamente in linea con il dettato costituzionale della Difesa tecnica

prevista dall’articolo 24 della Costituzione». E poi intervenuto in merito al progetto legge di riforma

dell’articolo 111 della Costituzione (presto, infatti, sarà presentato alla Commissione Affari generali del

Senato un disegno di legge con il quale si andrà a modificare l’articolo 111 della Costituzione

riconoscendo una maggiore importanza al ruolo dell’avvocato). È auspicabile che il Senato porti avanti la

riforma per rendere la professione di avvocato costituzionalmente integrata nel sistema giudiziario

italiano, e che quindi venga inserita, a buon diritto, l’avvocatura nei principi costituzionali». «È stato

bellissimo vedere tutti gli amici colleghi, con i quali ho condiviso per l’intera vita non soltanto l’aspetto

squisitamente professionale ma anche quello amicale ha affermato a margine della cerimonia l’avvocato

Eduardo Sassi. «Non nascondo che sono emozionato nonostante la mia esperienza. Quello che posso

dire è che non si diventa aridi, non è vero che l’esperienza spegne l’entusiasmo o la sensibilità… al

massimo la modifica, ma rimane. Mi auguro di continuare a condividere altre esperienze che speriamo

possano essere incanalate in qualcosa di valido e altrettanto appagante».