Tre spettacoli sono meglio di uno, weekend coi fiocchi per il festival Jamme Bbelle

Due volte in scena (11 e 12 marzo) la commedia ‘Tarallucce e vine’ a Larino, mentre sabato 11 il debutto della rassegna a Montagano con i Sine Die

Non uno ma addirittura tre spettacoli in programma e un fine settimana davvero ricco per il festival del teatro popolare Jamme Bbelle, con appuntamenti assolutamente da non perdere tra il campobassano e il basso Molise.

A Larino andrà infatti due volte in scena ‘Tarallucce e vine’. Sul palco del Teatro Risorgimento la locale compagnia Isabella e il Duca che mette in scena i testi teatrali scritti dal compianto don Luigi Marcangione, scomparso nel 2007, autore di esilaranti commedie dialettali e amatissimo parroco della Cattedrale di Larino.

Lo spettacolo, diretto da Gaetano Ricci, debutterà sabato 11 marzo alle 20 e 30, mentre il bis è previsto domenica 12 alle 18.

Sempre sabato 11, ma a Montagano, a partire dalle 20 e 30 andrà invece in scena presso la Sala Belvedere la commedia brillante in due atti, diretta da Ermelinda Brienza Cappiello, ‘Parcheggio a pagamento’ dei Sine Die, noto gruppo di artisti di Casacalenda.