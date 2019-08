Tre quintali di rifiuti abbandonati, ripulita la piazzola sulla Provinciale 113

Encomiabile il lavoro dei giovani volontari delle associazioni Ambiente Basso Molise, Friday’s for Future e Discoli del Sinarca

Una piazzola di sosta che si era trasformata in una vera e propria discarica a cielo aperto. Oltre tre quintali i rifiuti che sono stati raccolti dai volontari che si sono occupati di ripulire la piazzola di sosta della Fondovalle Sinarca. Quel tratto di strada in territorio di Guglionesi era diventato il luogo dove gli incivili di turno, uniti agli automobilisti, abbandonavano i propri rifiuti. E così i ragazzi di Friday’s for Future Termoli, Ambiente Basso Molise, Discoli del Sinarca si sono uniti assieme al consigliere comunale di Guglionesi, Corrado Del Torto per ripulire la piazzola della vergogna nonostante le bonifiche che vengono effettuate ma che in pochi giorni sono praticamente inutili. Uno spettacolo desolante quello che i giovani volontari si sono trovati davanti agli occhi e che racconta di centinaia e centinaia di rifiuti di ogni genere ammassati nell’incuria più totale e di un lavoro durato ore per ripulire tutto e differenziare tutti quei rifiuti abbandonati a sé stessi. Nelle buste che sono state raccolte davvero di tutto: dalla plastica, alla carta, passando per vetri di ogni genere. Nei mesi scorsi proprio in quella piazzola erano stati ritrovati anche dei rifiuti pericolosi che erano stati subito rimossi. La speranza è che questa ennesima opera di pulizia della piazzola della vergogna sulla Provinciale 113 possa “sopravvivere” per più di qualche giorno all’inciviltà del genere umano.