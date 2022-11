‘Tre preti per una besciamella’, si ride di gusto a Santa Croce di Magliano

Domenica alle 18, presso Il Platano, la prima delle 22 imperdibili commedie del festival itinerante ‘Jàmmə bbèllə’

Domenica 20 novembre, alle 18, presso l’auditorium Il Platano di Santa Croce di Magliano, la prima delle 22 commedie che rientrano nel programma itinerante di Jàmmə bbèllə, festival nazionale del teatro popolare in Molise organizzato dalla Uilt (Unione italiana libero teatro).



Il divertimento è assicurato con ‘Tre preti per una besciamella’ della celebre ‘Compagnia dei teatranti’ di Bisceglie, che ha già ottenuto numerosi riconoscimenti in varie rassegne teatrali italiane.

Una commedia dai ritmi veloci e ricca di colpi di scena, con una comicità diretta ed esilarante che incarna alla perfezione lo spirito di Jàmmə bbèllə, progetto nato innanzitutto per portare leggerezza e buon umore al pubblico molisano dopo gli anni bui della pandemia.



Lo spettacolo tra l’altro è completamente gratuito, lo spettatore ha facoltà di sostenere il progetto con un’offerta libera.