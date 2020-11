Tre positivi al Pronto Soccorso in attesa di trasferimento a Campobasso

Emergenza Covid, sistema vicino alla saturazione. Anche il Pronto Soccorso di Isernia deve fare i conti con la generale scarsezza di posti letto per gli infettivi. Dopo il caso della Rsa Maria Gargani, nuova emergenza, questa volta al Pronto Soccorso di Isernia, dove tre posti dell’area Covid del reparto sono occupati da pazienti positivi in attesa di trasferimento a Campobasso. Trasferimento che, per ora, non è stato ancora autorizzato. Tra i tre ricoverati, anche un paziente in condizioni abbastanza gravi, già con il casco per l’ossigeno. Insomma una situazione d’emergenza.