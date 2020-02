Tre persone aggredite per strada a Campobasso, fermato pachistano

L’uomo avrebbe colpito tra via Emilia e via Liguria. Avviata una caccia all’uomo da parte di Polizia e Carabinieri

Avrebbe prima rapinato un’anziana tra via Emilia e via Liguria, arrivando anche ad aggredire un carabiniere fuori servizio che aveva cercato di difendere la donna. Dopo avrebbe anche aggredito un’altra donna forse nell’intento di violentarla. E’ ricercato in tutta Campobasso un uomo di origini pachistane. Tutto è accaduto in pochi minuti a ridosso dell’ora di pranzo di oggi, 20 febbraio. E’ in corso una vera e propria caccia all’uomo da parte di Polizia e Carabinieri in tutta Campobasso per cercare di raggiungere il pachistano e assicurarlo alla giustizia. Nel frattempo tre sono le persone finite in ospedale con ferite per fortuna lievi e tanto spavento. L’uomo è stato arrestato dopo una caccia all’uomo durata un paio di ore durante le quali ha seminato il panico in città. Il pachistano dopo l’arresto è stato condotto in pronto soccorso per essere medicato.