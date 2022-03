Tre partite a prezzi scontati: è il ‘Rush finale’

Tre partite a prezzi scontati. Il pacchetto riguarda le gare di campionato di Serie C girone C: Campobasso – Latina (20 marzo); Campobasso – Vibonese (10 aprile); Campobasso – Potenza (24 aprile). L’acquisto cumulativo dei tagliandi può essere effettuato esclusivamente nei seguenti punti vendita:

Campobasso: Campobasso Store c.so Vittorio Emanuele, Antica Tabaccheria di Tizzano Antonio (piazza Pepe), Agenzie Intralot (via XXV Aprile 25 e via Carducci 4T) Vinchiaturo: 4 Via Nove – C/da Monteverde, 4 Bojano: Matese Servizi – La nuova posta (corso Amatuzio 32) Riccia: Moffa viaggi (via Garibaldi)

Isernia: Risorgimento Caffè (corso Risorgimento 48)

Termoli: Tabacchi Di Rado (corso Mario Milano 22A)

I tre biglietti dovranno contenere lo stesso nominativo e sono destinati ad un unico settore. Non sono previsti ridotti. Nella quota sono compresi i diritti di prevendita.

Curva Nord 30 euro (10 euro a biglietto)

Tribuna inferiore 30 euro (10 euro a biglietto)

Tribuna laterale 60 euro (20 euro a biglietto)

Tribuna centrale 90 euro (30 euro a biglietto)

La promozione è rivolta a chi non possiede l’abbonamento. Gli abbonati entrano come sempre esibendo la propria tessera all’ingresso dello stadio.