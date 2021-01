Tre operai molisani, ubriachi, fermano un furgone, pestano i due occupanti e li rapinano

Il terzetto è stato bloccato dai carabinieri. Arrestati, si trovano adesso ai domiciliari

Tre operai molisani, dopo aver alzato il gomito, hanno fermato un furgone, litigato in maniera violenta con gli occupanti e hanno portato via attrezzi per termoidraulica. È accaduto in provincia di Viterbo per la precisione in territorio di Castel Sant’Elia. A intervenire i militari dell’Arma della locale stazione insieme ai colleghi di Nepi e Civita Castellana. I carabinieri sono intervenuti su richiesta di una persona che ha raccontato di essere stata aggredita e rapinata dell’attrezzatura da lavoro. Stando alla ricostruzione effettuata dagli inquirenti i tre operai in evidente stato di ebbrezza alcolica hanno fermato gli occupanti di un furgone di passaggio e dopo una discussione li hanno aggrediti malmenandoli e rapinandoli della cassetta degli attrezzi di termoidraulica oltre ad altro materiale; le pattuglie dell’ Arma hanno colto i tre molisani sul fatto; e dopo avere aver allertato i soccorritori del 118 che hanno visitato i malcapitati, hanno restituito loro la refurtiva e hanno arrestato per rapina i tre operai (sottoposti al regime di detenzione domiciliare).