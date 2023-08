Tre nuovi medici nei reparti di Ostetricia e Ginecologia

Sono specializzandi e sono gli unici che si sono presentati su 19 candidati ammessi

Tre nuovi medici andranno a rafforzare i reparti di Ostetricia e Ginecologia degli ospedali molisani. Sono tutti e tre specializzandi e sono stati assunti dall’Asrem a tempo determinato, in attesa del conseguimento della specializzazione, che permetterà loro l’assunzione a tempo indeterminato. I nuovi professionisti sono risultati idonei al concorso bandito dall’Azienda Sanitaria, che tuttavia aveva ammesso ben 19 candidati, ma gli altri sedici non si sono presentati, una prassi ormai per questa regione. Non è la prima volta, quindi, che l’Ente di via Petrella debba fare ricorso a medici specializzandi.