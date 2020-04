Tre nuovi Commissari di Polizia a Campobasso

Si tratta di Michele Giglio, Antonio Candela e Roberto De Luca

La Polizia di Stato di Campobasso si arricchisce di tre nuovi Funzionari appartenenti al ruolo dei Direttivi.

Il Commissario della Polizia di Stato Michele Giglio ed il Commissario della Polizia di Stato Antonio Candela dopo aver frequentato il 2° Corso di Vice Commissari tenutosi in sede, per ragioni di sicurezza dovute all’attuale emergenza della pandemia da Covid-19, hanno ricevuto il grado con decorrenza dal 30 marzo scorso e sono stati assegnati agli uffici di precedente appartenenza, il primo all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura in qualità di Vice Dirigente ed il secondo assegnato quale Vice Comandante della Sezione Polizia Stradale di Campobasso.

Il Commissario di P.S. De Luca Roberto, invece, nominato Commissario della Polizia di Stato dal maggio 2018 è stato assegnato dal 28 aprile scorso alla Scuola Allievi Agenti “G. Rivera” di Campobasso dopo aver ricoperto quale ultimo incarico quello di Vice Comandante della Sezione Polizia Stradale di Avellino.

Il Questore ed il personale tutto della Polizia di Stato di Campobasso danno il benvenuto ai nuovi Commissari augurando Loro un sereno e proficuo lavoro.