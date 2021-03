Tre lutti per Covid, famiglia distrutta dal virus. La testimonianza di Annalisa: “Rispettate le regole”

Una testimonianza drammatica quella di Annalisa che ha visto in poco tempo la sua famiglia distrutta dal Covid. La ragazza di Colli al Volturno ha perso, purtroppo, per il virus, il papà, lo zio e il cugino, tutte persone che non avevano patologie pregresse.

Lei è stata profondamente segnata dal Covid e anche per questo lancia un appello a tutti i molisani, soprattutto in questo momento delicato di zona rossa, a rispettare le regole.

Annalisa, attraverso la sua testimonianza, si rivolge anche a coloro i quali ancora adesso, con 100mila morti in Italia e quasi 400 in Molise, continuano ad essere convinti che il Covid non esista e che i vaccini non servano. “Tutto questo – ha detto Annalisa ai microfoni di Teleregione – mi fa rabbia”.

L’INTERVISTA IN ALTO