Tre lupi nella “fototrappola” della Forestale a Carovilli

Il cosiddetto “maschio alfa” è sicuramente il primo dei tre lupi catturati dalla fototrappola dei Carabinieri Forestali a Carovilli. Ha il manto nero e precede altri due lupi dal pelo grigio.

Il piccolo branco probabilmente in cerca di cibo dovrebbe essere stazionario sulle montagne alto molisane oppure è sconfinato dal vicino Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise. I tre esemplari sono “caduti” in una fototrappola istallata in località “Colle Arso” dai Carabinieri Forestali della Stazione di Carovilli coordinati dal Maresciallo Omar Gavoto, che ne hanno immediatamente segnalato la presenza agli organi preposti ed al Servizio Veterinario dell’Asrem di Agnone. Dalle immagini i lupi dovrebbero stare bene in salute e sono stati immortalati mentre tranquillamente percorrevano una stradina interpoderale. La presenza del lupo sulle montagne altomolisane non è nuova ed anzi fa piacere.